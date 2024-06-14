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محليات

"ادخلنا 6 مليار دولار الى لبنان العام الماضي"... جان بيروتي: التضحية بالقطاع السياحي تضحية بلبنان

2024-06-14 | 05:07
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&quot;ادخلنا 6 مليار دولار الى لبنان العام الماضي&quot;... جان بيروتي: التضحية بالقطاع السياحي تضحية بلبنان
"ادخلنا 6 مليار دولار الى لبنان العام الماضي"... جان بيروتي: التضحية بالقطاع السياحي تضحية بلبنان

اعتبر الأمين العام لاتحاد النّقابات السّياحيّة في ​​لبنان​ جان​​ بيروتي ​ان " التضحية بالقطاع السياحي هي تضحية بلبنان"، مشيراً الى ان القطاع السياحي ادخل عام 2023 ستة مليارات دولار الى لبنان .

لفت الكاتب السياسي قاسم قصير خلال برنامج الحدث مع جوزفين ديب الى انه "حتى الآن لم يصدر اي موقف اسرائيلي واضح بشأن وقف اطلاق النار النهائي في غزة واسرائيل تحاول رمي الكرة عند حماس التي تقول انها موافقة على المبدأ شرط الالتزام بوقف اطلاق النار وتطالب بانسحاب القوات الاسرائيلية والقبول بخطة بايدن ".

وتابع: "عندما تقبل اسرائيل بوقف اطلاق النار يعني انها انهزمت"."
واشار قصير الى ان "اشاعات عدة انتشرت امس بعد الغارة التي استهدفت مبنى بلدة بلدتي دير قانون النهر وجناتا و"، مشيراً الى ان رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ هاشم صفي الدين من دير قانون النهار.
مشيراً الى ان حزب الله لا يريد الذهاب الى  حرب واسعة لكن اذا اقرر الاحتلال ذلك فهو جاهز.
 
وفي سياق آخر اعتبر الأمين العام لاتحاد النّقابات السّياحيّة في لبنان جان بيروتي خلال البرنامج نفسه  ان " التضحية بالقطاع السياحي هي تضحية بلبنان"، مشيراً الى ان القطاع السياحي ادخل عام 2023 ستة مليارات دولار الى لبنان .

وتابع بيروتي: "اعدنا احياء السياحة الاوروبية الى لبنان"، مشيراً الى ان لبنان لديه ثروة ثقافية وهذا الامر يجذب العديد من السياح ، لافتا الى ان حرب في غزة وجنوب لبنان لها تداعيات سلبية على القطاع السياحي في لبنان .

واضاف ان العديد من الحجوزات في الفنادق يتم الغاؤها بسبب الاحداث الامنية، وقال ان الادلة السياحيين عاطلون عن العمل منذ 9 اشهر وقال: "اعتبرهم اليوم شهداء".

وفي سياق متصل لفت الى ان الحجوزات اليوم بسبب عيد الاضحى اكثرها للعراقيين ، واضاف ان الحركة السياحية الداخلية ناشطة للغاية .

واضاف: "قطاع المطاعم ناشط جدا  فيما قطاع الفنادق معدوم ".

بدوره الوكيل السياحي وليد العس شدد على ان الاحداث الامنية تؤثر بشكل كبير على القطاع السياحي في لبنان ، مضيفاً: "الدول العربية مشكورة لانها لا تزال تقصد لبنان سياحياً ، ونحن نحاول ان نقدم ارخص الاسعار لافضل الخدمات".

 
"ادخلنا 6 مليار دولار الى لبنان العام الماضي"... جان بيروتي: التضحية بالقطاع السياحي تضحية بلبنان

محليات

جان بيروت

قطاع السياحة

قاسم قصير

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