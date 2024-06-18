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محليات

"القرار اقترب".. إسرائيل ترد على فيديو حيفا

2024-06-18 | 15:04
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&quot;القرار اقترب&quot;.. إسرائيل ترد على فيديو حيفا
"القرار اقترب".. إسرائيل ترد على فيديو حيفا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يتفاخر بتصوير موانئ حيفا التي تديرها شركات دولية ضخمة من الصين والهند، ملوحا بقرار إسرائيلي وشيك "سيغير قواعد اللعبة" وسيعرض لبنان لضربات قاسية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تصريحاته: "نحن نقترب جدًا من لحظة اتخاذ قرار بتغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان".

وأضاف: "في حالة حرب شاملة، سيتم تدمير حزب الله وسيتعرض لبنان لضربات قاسية.. إسرائيل ستدفع ثمنا في الجبهة الداخلية والخارجية، ولكن مع أمة قوية وموحدة، وبكامل قوة جيش الدفاع الإسرائيلي، سنعيد الأمن لسكان الشمال".

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو يظهر ما قال إنها لقطات صورتها طائرة مراقبة تابعة له لمواقع حساسة في إسرائيل، بما في ذلك موانئ بحرية ومطارات في مدينة حيفا.

ويظهر في المقطع الذي تجاوزت مدته 9 دقائق، صورا عالية الدقة لميناء حيفا بالكامل ومستوطنة الكريوت، بالإضافة إلى مجمع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل للصناعات الدفاعية ومنصات للقبة الحديدية ومخازن صواريخ للدفاع الجوي.

"القرار اقترب".. إسرائيل ترد على فيديو حيفا

محليات

إسرائيل

وزير الخارجية

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