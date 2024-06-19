"هدهد" الحزب حطّم نظرية تفوق "إسرائيل"

"هذا ما عاد به الهدهد"، بهذه العبارة عنون حزب الله مقطع الفيديو الذي نشره عبر قناته على تليغرام، والذي تضمن مسحا دقيقا لمناطق عسكرية وإستراتيجية في شمال "إسرائيل"، وصورته مسيّرة للحزب ثم عادت إلى قواعدها بسلام دون أن ترصد من قبل الرادارات الإسرائيلية.

ومع نشر حزب الله المقطع ضجت منصات التواصل ابتهاجا بالفيديو وأصبحت الكلمة المفتاحية "الهدهد" الأكثر تداولا على شبكات التواصل العربية، وعبر مغردون عن فرحهم بالاختراق الأمني الذي وصفوه بالكبير لدولة الاحتلال، وسخروا أيضا من الفشل الأمني واستخباراتي للاحتلال في الكشف عن مسيّرات الحزب.

#عاجل في رسالة تهديدية لدولة الكيان المجرم، الإعلام الحربي بحزب الله ينشر مشاهد جديدة تتضمن مسحاً دقيقاً لمناطق عسكرية وإستراتيجية شمال فلسطين المحتلة التقطها بطائرات مسيرة. pic.twitter.com/i8Gsyin6QM — بلال نزار ريان (@BelalNezar) June 18, 2024

وقال متابعون إن المقطع الذي نشره حزب الله حمل في طياته الكثير من الرسائل للاحتلال الإسرائيلي، أهمها كشف المقاومة في لبنان عن قدرات جديدة تمتلكها في معادلة الردع، واعتبروها خطوة تصعيدية غايتها التأكيد على ما تستطيع المقاومة القيام به في حال فكرت تل أبيب بإشغال حرب مع الحزب.

والرسالة الأخرى التي فهمها جمهور منصات التواصل من الفيديو والتي اعتبروها في غاية الأهمية لتل أبيب هي أن دولة الاحتلال في مرمى نيران حزب الله، وأنه في حال فكرت أو أرادت "إسرائيل" في توسيع دائرة الصراع فستصبح جميع هذه الأهداف في دائرة الاستهداف لدى المقاومة في لبنان.

هذا ما قاله عاد به الهدهد من مشاهد وثقها رجال حزب الله عن المواقع الاستراتيجية الصهيونية.



لكن الأهم في تقديري هو حالة الانكشاف والفشل التي يعيشها الكيان الزائل، انكشاف عسكري واستخباراتي غير مسبوق يوم السابع من أكتوبر، وانكشاف أمني وتقني يوم الثامن عشر من حزيران!!



ماذا يعني هذا؟… pic.twitter.com/RWhd9bJpCA — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) June 18, 2024

وأشار مدونون إلى أن الأهداف التي تم تصويرها ورصدها من قبل "الهدهد" تعتبر بنك أهداف مهمة جدا للمقاومة بلبنان في حال اندلعت الحرب واسعة بين الطرفين.

أما عن وضع المستوطنين والاقتصاد في المناطق الشمالية من الأراضي المحتلة والتي رصدتها مسيّرات حزب الله فقد لفت متابعون الانتباه إلى أمور عدة، منها أن أكثر من نصف مليون مستوطن لا يوجد من يحميهم من المسيّرات الانقضاضية للحزب في حال اندلاع الحرب، وأن نصف الاقتصاد الإسرائيلي تحت مرمى النيران.

وسخر آخرون من تباهي "إسرائيل" بقبتها الحديدة وتطورها في مجال الرصد والمتابعة والتجسس والردع، وقالوا إن "الهدهد" حطم هذا الادعاء، وإن الأمن القومي والعسكري الإسرائيلي في مهب الريح بعد هذا الفيديو.

وتضمنت المشاهد التي وردت في الفيديو الذي نشره حزب الله مواقع إسرائيلية حساسة، من بينها قواعد عسكرية ومخازن أسلحة وصواريخ وموانئ بحرية ومطارات بمدينة حيفا الواقعة على بعد 27 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.