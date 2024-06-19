حزب الله ينعي 3 شهداء

"-بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن محمد علي صعب "صادق" مواليد عام 1970 من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد جهاد أحمد حايك "حيدر" مواليد عام 1999 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن المجتبى يوسف أحمد "كيان" مواليد عام 1997 من بلدة رشاف وسكان بلدة عيتيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".