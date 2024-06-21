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محليات

وزير الشؤون الاجتماعية يعلن موعد تحويل المساعدات ضمن "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً"

2024-06-21 | 06:11
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وزير الشؤون الاجتماعية يعلن موعد تحويل المساعدات ضمن &quot;برنامج أمان&quot; و&quot;البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً&quot;
وزير الشؤون الاجتماعية يعلن موعد تحويل المساعدات ضمن "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً"

المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية اشار الى ان الخط الساخن1747 خارج عن الخدمة حالياً

 اعلن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجّار في بيان حول تحويل المساعدات ضمن "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" انه"على مدى  الايام الثلاثة المقبلة، سيتمّ تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج أمان إبتداءً من الثلاثاء 25 حزيران، أي بتاريخ 25، 26 و 27 حزيران. كما سيتمّ تحميل البطاقات الالكترونية للمستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً بين 24 و 28 حزيران. 

أما إذا كان لدى المستفيدين من "برنامج أمان" أي شكوى أو مشكلة، يرجى التواصل حصراً عبر صفحة "الفبسبوك" الرسمية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر هذا الرابط:

https://bit.ly/msoa لافتاً الى ان الخط الساخن 1747 خارج عن الخدمة حالياً، وليس هناك من امكانية للمراجعة وحلّ المشاكل إلا عبر الرابط أعلاه".

وزير الشؤون الاجتماعية يعلن موعد تحويل المساعدات ضمن "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً"

محليات

وزارة الشؤون الاجتماعية

هكتور حجار

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