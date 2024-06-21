بريطانيا قلقة: تصعيد التوتر في جنوب لبنان ليس في مصلحة أحد!

وأكد كاميرون، بوضوح على أن "اتساع رقعة الصراع ليس في مصلحة أحد"، مشددا على أن "بريطانيا تريد أن تشهد حلا سلميا عن طريق التفاوض على تسوية".

وكان قد تلقّى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أمس، اتصالًا من وزير الخارجيّة البريطانيّة ديفيد كاميرون، جرى خلاله البحث في العلاقات بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة.