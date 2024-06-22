المكاري: أخبار كاذبة إسرائيلية المصدر عن سحب دول أوروبية وغربية سفراءها من لبنان

اصدر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بياناً جاء فيه "تبثّ مواقع إلكترونية أخبارا لا أساس لها من الصحة، زاعمة ان دولا أوروبية وغربية منها ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا تسحب سفراءها من لبنان."