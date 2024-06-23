قوى الامن تعمم صورة مفقودة!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: دعاء محمد عيد (من مواليد العام 1992، لبنانية)، التي غادرت منزلها الكائن في محلة المحمرة، بتاريخ 21/06/2024، متوجهة إلى مخيم نهر البارد، ولم تعد لغاية تاريخه.