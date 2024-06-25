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محليات

ميقاتي استقبل وزيرة خارجية ألمانيا: نثمن دور ألمانيا الفاعل على الصعيدين الأوروبي والدولي

2024-06-25 | 11:10
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ميقاتي استقبل وزيرة خارجية ألمانيا: نثمن دور ألمانيا الفاعل على الصعيدين الأوروبي والدولي
ميقاتي استقبل وزيرة خارجية ألمانيا: نثمن دور ألمانيا الفاعل على الصعيدين الأوروبي والدولي

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك بعد ظهر اليوم في السرايا في مستهل زيارة رسمية الى لبنان. شارك في اللقاء سفير المانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد والوفد المرافق ومستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.


في خلال الاجتماع رحّب الرئيس ميقاتي بالوزيرة الالمانية ، وقال إن  زيارتها الثالثة للبنان في غضون اشهر" تعبّر عن اهتمام المانيا الشديد للبنان وبالاستقرار فيه وعدم تعريضه للمخاطر".
وقال:"إننا نثمن دور ألمانيا الفاعل على الصعيدين الأوروبي والدولي، ونقدر الحرص الالماني على لبنان، ونعتبر أن المدخل الاساسي لعودة الهدوء الى جنوب لبنان يتمثل في وقف العدوان الاسرائيلي المستمر منذ اشهر، وتطبيق القرار الدولي 1701 كاملا".
وشدد على "ان لبنان يثمن المشاركة الالمانية الفاعلة في عداد قوات اليونيفيل والتعاون المستمر بينها وبين الجيش والعمل الانمائي الذي تقوم به وحدات اليونيفيل في عدد من المناطق الجنوبية".
كذلك شدد رئيس الحكومة على" ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على غزة واعلان وقف اطلاق النار بشكل شامل والعودة الى حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه، ودعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات ملموسة من اجل التوصل الى حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط. كما نتمنى  الإستمرار في تمويل وكالة الأونروا ودعمها".
بدورها قالت الوزيرة الالمانية"إن الوضع على الخط الازرق دقيق والمخاطر قائمة، من هنا ينبغي التعاون بين كل الاطراف لخفض التصعيد والتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة بما ينعكس حكما وقفا لاطلاق النار في الجنوب".
ميقاتي استقبل وزيرة خارجية ألمانيا: نثمن دور ألمانيا الفاعل على الصعيدين الأوروبي والدولي

محليات

نجيب ميقاتي

ألمانيا

لبنان

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