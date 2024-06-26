سلسلة إجتماعات وزارية في السرايا.. إليكم التفاصيل

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية في السرايا اليوم، استهلها باجتماع مع وزير المال يوسف خليل في حضور المدير العام لوزارة المالية جورج معرواي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وتم خلال اللقاء البحث في الأمور المالية والاقتصادية وشؤون الموازنة.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى وبحث معه شؤون الوزارة.

كما اجتمع مع وزير المهجرين عصام شرف الدين.

واستقبل رئيس الحكومة النائب ناصر حيدر.

كما إستقبل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يرافقه رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور انطوان شربل .

وأعلن الدكتور بدران بعد اللقاء: "قمنا بزيارة الى دولة الرئيس ميقاتي وقدمنا له دعوة لحضور افتتاح معمل "الكمبيوترات والأيباد" في 11 تموز المقبل بالشراكة مع "مؤسسة طلال ابو غزالة".

ووضعنا أيضا دولته في جو تصنيفات الجامعة العالمية بحسبQS 2025 وقد احرزت الجامعة المركز الأول في السمعة المهنية لخريجيها على مستوى لبنان والمركز الأول في السمعة الأكاديمية بحسب تصنيف QS2025 على مستوى لبنان أيضا.

وأطلعناه كذلك على أوضاع الجامعة وحاجاتها للعام الجامعي المقبل ،وأبلغناه بأننا أنهينا العام الدراسي وبأن امتحانات الدخول ستكون في شهر تموز 2024 بشكل طبيعي كما كان يحصل سابقا قبل الأزمة المالية وأزمة الكورونا".