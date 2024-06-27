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السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف للجديد: لم نصدر بيانا جديدا ندعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان بل هي نسخة قديمة موجودة من السنة الماضية وما زالت مستمرة حتى اليوم
السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف للجديد: لم نصدر بيانا جديدا ندعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان بل هي نسخة قديمة موجودة من السنة الماضية وما زالت مستمرة حتى اليوم
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بيان صادر عن مصرف لبنان يتعلق بتجديد التعميمين 158 و166
2024-06-27 | 04:23
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بيان صادر عن مصرف لبنان يتعلق بتجديد التعميمين 158 و166
قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان تجديد العمل بالتعميمين الأساسيين 158 و166 لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، اعتباراً من 1 تموز 2024.
بيان صادر عن مصرف لبنان يتعلق بتجديد التعميمين رقم 158 و166.pdf
قرار وسيط رقم 697 تاريخ 27-6-2024 المتعلق بتعديل التعميم الأساسي رقم 158.pdf
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