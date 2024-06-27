السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف للجديد: لم نصدر بيانا جديدا ندعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان بل هي نسخة قديمة موجودة من السنة الماضية وما زالت مستمرة حتى اليوم