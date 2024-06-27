مدينة جبيل "تقاوم" على طريقتها وتعلن انطلاق مهرجاناتها لهذا الصيف... مراسل الجديد ريكاردو شدياق يواكب الاجواء من مدينة الحرف

واصل حزب الله عملياته ضد مواقع الاحتلال، حيث اعلن مساء اليوم في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‏التي طالت مدينة النبطية وبلدة سحمر، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏"