الشرق: إسرائيل غير جاهزة لحرب بالشمال

وذكر مراقب الدولة، أن “لا مجال لحال عدم التوافق التي استمرت فترة طويلة وهناك حاجة لعمل موحد ومنظم”، مضيفاً “وزيرا الدفاع والداخلية يتجادلان ولسنا مستعدين لإجلاء السكان في حال نشوب حرب”.

وزعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخان ادرعي ان “القيادة الشمالية تواصل تعزيز الاستعدادات وجهوزية القوات على الجبهة الشمالية، حيث اجرت قوات الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني التي تعمل في منطقة جبل روس وجبل الشيخ (حرمون) تحت قيادة اللواء 188 مدرعات، تدريبا في مناطق وعرة والتعامل مع تهديدات مختلفة؛ بالتعاون مع قوات المشاة والمدرعات والمدفعية”.

وأشار في تصريح، الى أنه “في تمرين آخر للواء 55، تدربت القوات على سيناريوات قتالية في مناطق مختلفة، مع التركيز على قدرات الحركة في التضاريس الوعرة التي تحاكي القتال في منطقة مشابهة لتلك في الجبهة الشمالية، والتقدّم في مسار جبلي؛ وتشغيل النيران بشكل تدريجي”.

في موازاة ذلك، دعت وزارة الخارجية الفرنسية كل الجهات الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس واحترام القرار 1701، لافتة الى ان باريس تشعر بقلق بالغ بسبب خطورة الوضع في لبنان.

من جهته، شدد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي على ضرورة منع توسيع الحرب الى لبنان، لأنه لا يمكن للمنطقة ولبنان وإسرائيل تحمل حرب أخرى، والاتحاد الاوروبي سيتأثر بها.

معارك غزة

وفي غزة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق عملية عسكرية مباغتة في حي الشجاعية شرقي المدينة، اعتبرتها حماس استمرارا للإبادة بالتزامن مع ارتكابه 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وفي حين أكدت فصائل المقاومة استهداف قوات الاحتلال بعمليات متنوعة، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 14 من جنوده في القطاع.

وتقدمت آليات إسرائيلية في حي الشجاعية وسط قصف بري وجوي، ما ادى إلى سقوط عدة شهداء برصاص مسيرات إسرائيلية في محيط مقبرة التونسي شرق هذا الحي.

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل أن هناك عدد من الشهداء والمصابين في الشجاعية لم تستطع طواقمهم الوصول إليهم، مشيرا إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين بفعل القصف الإسرائيلي. ودعا المؤسسات الدولية إلى التدخل لحماية المدنيين خصوصا الأطفال في الشجاعية.

من جهتها قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها فجرت عبوة أرضية شديدة الانفجار في حفار عسكري إسرائيلي شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقبل ذلك استشهد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل عائلة حسنين في شارع النزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما أصيب عدد آخر جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل في توقيت متزامن.

وأدى القصف الذي استهدف 3 منازل في حي الصبرة إلى استشهاد 3 أشخاص، وما زال هناك آخرون تحت الأنقاض. كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلين في حي الشجاعية ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى. وتمكنت طواقم الإسعاف من نقل جثامين عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

وأفيد عن استشهاد شخص وجرح آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. واستهدف القصف منزلا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما خلّف شهيدا وعددا من المصابين.

وسقط شهيد ومصابين بنيران زوارق حربية إسرائيلية في محيط دوار العلم غربي مدينة رفح. كما واصل جيش الاحتلال نسف عدد من المباني والمنشآت في المحاور التي يتوغل فيها وسط المدينة.

وتحدث المراسلون عن وصول 3 مصابين إلى مستشفى غزة الأوروبي نتيجة 6 غارات إسرائيلية استهدفت مدرسة الخنساء ببلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس، وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفا مدفعيا على مخيم النصيرات وسط القطاع.

في هذه الأثناء قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و52 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع بذلك ضحايا العدوان على القطاع إلى 37 ألفا و765 شهيدا و86 ألفا و429 مصابا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة 14 جنديا في معاركَ بقطاع غزة خلال يوم واحد.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قصفت القوات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة رفح، وبثت القسام مشاهدَ لاستهداف مقاتليها دبابة ميركافا ضمن قوة إسرائيلية مدرعة، بعد رصد حركة مرور آليات إسرائيلية لعدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان.

بدورها، بثت سرايا القدس مشاهد لقصفها جنود الاحتلال في محيط معبر رفح البري، وتجمعات لآليات إسرائيلية قرب الحدود الفلسطينية المصرية، جنوبي رفح.

كما بثت ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد لسيطرتها على طائرة إسرائيلية من نوع هيرون وسط قطاع غزة.

فيما قالت كتائب المجاهدين إنها قصفت موقع قيادة فرقة غزة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في معسكر “رعيم” برشقة صاروخية.