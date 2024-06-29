رئيس مؤسسة عامل الدولية تعليقاً على إستهداف "إسرائيل" مراكزها مرات عدة: سنبقى مع أهلنا

صرح رئيس مؤسسة عامل الدولية تعليقاً على استهداف مراكز المؤسسة في المناطق الحدودية من قبل العدو الإسرائيلي مرات عدة، وقال:

"إن وجود هذه المؤسسات الإنسانية هو جزء من صمود الناس في بيوتها وعامل مؤسسة ملتزمة بالانسان وهو الهدف والمحرك وموجودة في المناطق الحدودية وهناك استهداف لهذه المؤسسات عبر استهداف مراكزها وهذا انتهاك للقانون الدولي والإنساني والتي يمنع من استهداف هذه المؤسسات وفق اتفاقية جنيف الرابعة التي خصصت في قوانينها فقرة عن هذا الامر والتي تمنع استعمال اية قوة عسكرية ولكن كعادتها فإن اسرائيل تنتهك كل هذه القوانين، ونحن ندين ذلك، ولكن هذا لا يمنعنا من الإصرار على البقاء مع أهلنا، رغم أن مركزنا في كفرديس استهدف مرة ومركز العرقوب في كفرحمام استهدف مرتين ومركز الخيام استهدف أربع مرات وهناك مراكز إنسانية أخرى شقيقة استهدفت أيضا، ولكن نحن سنبقى مع أهلنا، ونتمنى أن تحمل الأيام القادمة ظروفاً أفضل ويعود أهل هذه المناطق إليها، وعامل دائما مع الناس على الأرض وفي الميدان وتعمل من أجل الكرامة الإنسانية وأن تتمتع الناس بحقوقها دون منّة من أحد".

وأكد مهنا على أن: "وجود هذه المراكز واستمرار عملها في المناطق الحدودية رغم كل الظروف يشكل عامل دعم ومساندة للأهالي، ويعطي شعوراً بالأمان، كما هو حال مركز كفرحمام حيث عبّر رئيس بلديتها بأن وجود مركز عامل يساهم في تدعيم صمود الأهالي هناك، فوجود هذه المراكز هو جزء من بقاء الناس في مناطقها"