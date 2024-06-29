الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

رئيس مؤسسة عامل الدولية تعليقاً على إستهداف "إسرائيل" مراكزها مرات عدة: سنبقى مع أهلنا

2024-06-29 | 08:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رئيس مؤسسة عامل الدولية تعليقاً على إستهداف &quot;إسرائيل&quot; مراكزها مرات عدة: سنبقى مع أهلنا
رئيس مؤسسة عامل الدولية تعليقاً على إستهداف "إسرائيل" مراكزها مرات عدة: سنبقى مع أهلنا

صرح رئيس مؤسسة عامل الدولية تعليقاً على استهداف مراكز المؤسسة في المناطق الحدودية من قبل العدو الإسرائيلي مرات عدة، وقال:

"إن وجود هذه المؤسسات الإنسانية هو جزء من صمود الناس في بيوتها وعامل مؤسسة ملتزمة بالانسان وهو الهدف والمحرك وموجودة في المناطق الحدودية وهناك استهداف لهذه المؤسسات عبر استهداف مراكزها وهذا انتهاك للقانون الدولي والإنساني والتي يمنع من استهداف هذه المؤسسات وفق اتفاقية جنيف الرابعة التي خصصت في قوانينها فقرة عن هذا الامر والتي تمنع استعمال اية قوة عسكرية ولكن كعادتها فإن اسرائيل تنتهك كل هذه القوانين، ونحن ندين ذلك، ولكن هذا لا يمنعنا من الإصرار على البقاء مع أهلنا، رغم أن مركزنا في كفرديس استهدف مرة ومركز العرقوب في كفرحمام استهدف مرتين ومركز الخيام استهدف أربع مرات وهناك مراكز إنسانية أخرى شقيقة استهدفت أيضا، ولكن نحن سنبقى مع أهلنا، ونتمنى أن تحمل الأيام القادمة ظروفاً أفضل ويعود أهل هذه المناطق إليها، وعامل دائما مع الناس على الأرض وفي الميدان وتعمل من أجل الكرامة الإنسانية وأن تتمتع الناس بحقوقها دون منّة من أحد".
وأكد مهنا على أن: "وجود هذه المراكز واستمرار عملها في المناطق الحدودية رغم كل الظروف يشكل عامل دعم ومساندة للأهالي، ويعطي شعوراً بالأمان، كما هو حال مركز كفرحمام حيث عبّر رئيس بلديتها بأن وجود مركز عامل يساهم في تدعيم صمود الأهالي هناك، فوجود هذه المراكز هو جزء من بقاء الناس في مناطقها"
رئيس مؤسسة عامل الدولية تعليقاً على إستهداف "إسرائيل" مراكزها مرات عدة: سنبقى مع أهلنا

محليات

مؤسسة عامل الدولية

إسرائيل

كامل مهنا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة الجديد: مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف كفرشوبا وجبل السدانة في مرتفعات البلدة
بالفيديو - مسيّرة اسرائيلية تستهدف منزلاً ومحلاً تجارياً في حولا ومعلومات عن وقوع اصابات

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024