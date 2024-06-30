الأنباء الالكترونية: إعادة تحريك الملف الرئاسيّ .. وهوكشتاين يلتقي لودريان الاسبوع المقبل

واعتبرت المصادر ان تأكيد السفير السعودي وليد البخاري على مواصلة اللجنة الخماسية عملها هو مؤشر إيجابي لإعادة تحريك الملف الرئاسي والبحث عن صيغة جديدة ومقبولة لإنهاء الشغور الرئاسي.

ولم تستبعد المصادر إمكانية اشراك ايران في المساعي الهادفة لانتخاب رئيس جمهورية والذهاب الى الخيار الثالث، لأن ايران قادرة ان تضغط لتسهيل الحل.

واضافت الصحيفة ان الأوساط تترقب زيارة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين إلى باريس الأسبوع المقبل للقاء لودريان بهدف التنسيق ومحاولة التوصل إلى رؤية موحدة بشأن الوضع في الجنوب والعمل على خفض التصعيد.