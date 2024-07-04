بالفيديو.. جنبلاط يسأل: أين الحزب الاشتراكي في الباروك؟

اين بلدية الباروك وأين فرع الحزب الاشتراكي واين المجتمع المدني واين شركة سيتي بلو من موضوع رمي النفايات في نهر الباروك من قبل المطاعم والأفراد pic.twitter.com/3B2u8xCEVZ
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 4, 2024
اين بلدية الباروك وأين فرع الحزب الاشتراكي واين المجتمع المدني واين شركة سيتي بلو من موضوع رمي النفايات في نهر الباروك من قبل المطاعم والأفراد pic.twitter.com/3B2u8xCEVZ
قتل ضابط إسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة بصاروخ أطلقه حزب الله، الخميس، في خضم هجوم كبير شنه الحزب.
جدد الشيخ بهاء رفيق الحريري تأكيده بأنه قطع عهداً على نفسه بمواصلة مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذى صنع الكثير من الإنجازات في حياته لنهضة لبنان وازدهاره، كما أنه دفع دماءه فداءً للوطن، الأمر الذى أدى إلى خروج الجيش السوري من لبنان.