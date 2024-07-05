حزب الله يكذّب الـ "mtv"

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:

"عرضت قناة mtv في نشرتها المسائية بتاريخ‌‏٥‌‎ ‎ تموز‎ ‌‏٢٠٢٤ تقريرًا عن لقاء سماحة نائب الأمين ‏العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع نائب مدير الإستخبارات الألمانية مليئًا بالأكاذيب ‏والمعلومات المختلقة التي لا أساس لها من الصحة، وقد اقتصر النقاش على التداول العام ‏حول الأوضاع في غزة وجنوب لبنان، ولم يتم الحديث بتاتًا عن أي ترتيبات ولا عن أي صيغة ‏مستقبليّة للوضع في الجنوب كما ورد في التقرير، كما يهمنا التأكيد أن اللقاء حصل بالتنسيق ‏المباشر بين الطرفين ومن دون وسيط".‏