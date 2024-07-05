حزب الله يكذّب الـ "mtv"
صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:
"عرضت قناة mtv في نشرتها المسائية بتاريخ٥ تموز ٢٠٢٤ تقريرًا عن لقاء سماحة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مع نائب مدير الإستخبارات الألمانية مليئًا بالأكاذيب والمعلومات المختلقة التي لا أساس لها من الصحة، وقد اقتصر النقاش على التداول العام حول الأوضاع في غزة وجنوب لبنان، ولم يتم الحديث بتاتًا عن أي ترتيبات ولا عن أي صيغة مستقبليّة للوضع في الجنوب كما ورد في التقرير، كما يهمنا التأكيد أن اللقاء حصل بالتنسيق المباشر بين الطرفين ومن دون وسيط".