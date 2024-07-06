البخاري لـ"الجديد" خلال لقائه الرئيس السابق ميشال سليمان: "الأصـالة التاريخيّة لرسـالة لبنان عمادها إيمـان شعبه بفلسفة معرفة العيشِ معاً"

استقبل السفير السعودي وليد البخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان.

وجرى خلال الإستقبال عرض لمجمل التطوّرات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة، لاسيما الاستحقاق الرئاسي، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق قال البخاري لـ"الجديد" : "الأصـالةُ التاريخيّةُ لرسـالةِ لُبنانَ عِمادُها إيمـانُ شَعبهِ بِفلسفةِ معرفةِ العيشِ معاً".