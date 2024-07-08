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محليات

وفاة الوزير والنائب السابق أنور علي صباح

2024-07-08 | 04:40
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وفاة الوزير والنائب السابق أنور علي صباح

غيب الموت الوزير والنائب السابق انور علي حسين صباح.

وسيصلى على جثمان الراحل ظهر اليوم في حسينية النبطية .

 
 

وفي ما يلي نبذة عن الراحل

 

·        ولد أنور علي حسين الصبّاح في النبطية في 10 أيلول من العام 1933.

·        حصل على الثانوية من مدرسة الفنون الأميركية في صيدا عام 1952

·        ونال إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة أوكلاهوما عام 1956.

·        عمل في مجال الهندسة لعدة سنوات.

·        تم تعيينه مهندسا في مصلحة التعمير عام 1956 بعد زلزال لبنان.

·        وأوكلت اليه رئاسة دائرة صيانة خط الأنابيب بين السعودية ولبنان مع شركة تابلاين حتى عام 1961.

·        دخل الساحة السياسية وفاز في الانتخابات النيابية عام 1964 وعُيِّنَ رئيسًا لمجلس الجنوب عام 1970.

·        فاز بالانتخابات النيابية مرة أخرى في عام 1972 وعُيِّن وزيرا للإقتصاد في العام ذاته.

·        تولى وزارة الموارد المائية والكهربائية والصناعة والنفط عام 1979.

·        تولى وزارة الموارد المائية والكهربائية عام 1980

·        قدّم استقالته من الحكومة احتجاجا على عدم إرسال الجيش إلى الجنوب عام 1981.

·        حضر اجتماعات الطائف عام 1989 للمساهمة في انهاء الحرب.

·        ساهم في إنشاء محافظة النبطية وافتتاح عدة مدارس في الجنوب.

·        شارك في تأسيس شركة صبّاح أخوان للإنتاج السينمائي والتلفيزيوني.

·        شارك في وفود دولية أهمها تلك التي ساهمت في إقرار قرار مجلس الأمن رقم 425.

·        متأهل من السيدة أسماء نجيب نصّار وله خمسة أولاد هم صادق ميرنا ريما شيرين وعلي

 

 

 

وفاة الوزير والنائب السابق أنور علي صباح

محليات

وفاة

أنور علي الصباح

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فضل الله: أمر واحد يوقف الجبهة الجنوبية هو وقف العدوان على غزة
04:56

فضل الله: أمر واحد يوقف الجبهة الجنوبية هو وقف العدوان على غزة

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن سلسلة مشاريع تنموية لها علاقة بتأمين المياه للقرى الجنوبية خصوصا التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية وذلك في اطار الجهود التي يبذلها يبذلها حزب الله للتخفيف من آثار أزمة المياه في الجنوب.

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