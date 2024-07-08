وفاة الوزير والنائب السابق أنور علي صباح

وسيصلى على جثمان الراحل ظهر اليوم في حسينية النبطية .

وفي ما يلي نبذة عن الراحل

· ولد أنور علي حسين الصبّاح في النبطية في 10 أيلول من العام 1933.

· حصل على الثانوية من مدرسة الفنون الأميركية في صيدا عام 1952

· ونال إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة أوكلاهوما عام 1956.

· عمل في مجال الهندسة لعدة سنوات.

· تم تعيينه مهندسا في مصلحة التعمير عام 1956 بعد زلزال لبنان.

· وأوكلت اليه رئاسة دائرة صيانة خط الأنابيب بين السعودية ولبنان مع شركة تابلاين حتى عام 1961.

· دخل الساحة السياسية وفاز في الانتخابات النيابية عام 1964 وعُيِّنَ رئيسًا لمجلس الجنوب عام 1970.

· فاز بالانتخابات النيابية مرة أخرى في عام 1972 وعُيِّن وزيرا للإقتصاد في العام ذاته.

· تولى وزارة الموارد المائية والكهربائية والصناعة والنفط عام 1979.

· تولى وزارة الموارد المائية والكهربائية عام 1980

· قدّم استقالته من الحكومة احتجاجا على عدم إرسال الجيش إلى الجنوب عام 1981.

· حضر اجتماعات الطائف عام 1989 للمساهمة في انهاء الحرب.

· ساهم في إنشاء محافظة النبطية وافتتاح عدة مدارس في الجنوب.

· شارك في تأسيس شركة صبّاح أخوان للإنتاج السينمائي والتلفيزيوني.

· شارك في وفود دولية أهمها تلك التي ساهمت في إقرار قرار مجلس الأمن رقم 425.

· متأهل من السيدة أسماء نجيب نصّار وله خمسة أولاد هم صادق ميرنا ريما شيرين وعلي