معلومات الجديد: محاولة للبت بأسماء الناجحين بالمدرسة الحربية في جلسة مجلس الوزراء وزير الدفاع يعترض والطلاب والاهالي يعتصمون أمام السراي الحكومي

معلومات الجديد: العماد جوزيف عون استهل لقاءاته في الدوحة مع رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني عند 10:30 من صباح اليوم على ان يستكمل لقاءاته مع مسؤولين آخرين بينهم وزير الدفاع القطري