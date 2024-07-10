أول رحلة للخطوط الجوية السورية تصل إلى السعودية

واحتفلت شركة مطارات الرياض بهذه المناسبة المميزة بحفل أقيم في المطار، حضره سفير سوريا لدى السعودية السيد أيمن سوسان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في مجال النقل الجوي بالمملكة.

وأعرب السفير سوسان عن سعادته الغامرة بهذه الخطوة، مُؤكّدًا على أهميتها البالغة بالنسبة للشعبين السوري والسعودي، حيث ستُسهل من عملية التواصل بينهما وتُساهم في تعزيز الروابط الأخوية والتجارية.

كما أشار سوسان إلى أن عودة الرحلات المباشرة تُمثل خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات.