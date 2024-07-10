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محليات

توقيفات جديدة وبيان من الجيش حول مخيم نهر البارد

2024-07-10 | 03:32
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توقيفات جديدة وبيان من الجيش حول مخيم نهر البارد
توقيفات جديدة وبيان من الجيش حول مخيم نهر البارد

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنه إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف مطلوب بتاريخ ٨ / ٧ /٢٠٢٤ على أثر إشكال في مخيم نهر البارد، وفي إطار ملاحقة مفتعلي الإشكال، أوقفت دورية من مديرية المخابرات داخل المخيم الفلسطينيَّين (ع.ل.) و(م.ح.)، وتَبيَّنَ أنهما مطلوبان لإقدامهما على إطلاق النار وافتعال إشكالات في تواريخ سابقة.

كما أوقفت دورية أخرى في مدينة بعلبك – حي الشيخ حبيب المواطن (ع.ع.) المطلوب لإقدامه على إطلاق النار، والمواطن (م.ا.) المطلوب لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزتهما سلاحًا حربيًّا.

توقيفات جديدة وبيان من الجيش حول مخيم نهر البارد

محليات

الجيش اللبناني

مخيم نهر البارد

بعلبك

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