توقيفات جديدة وبيان من الجيش حول مخيم نهر البارد

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنه إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتوقيف مطلوب بتاريخ ٨ / ٧ /٢٠٢٤ على أثر إشكال في مخيم نهر البارد، وفي إطار ملاحقة مفتعلي الإشكال، أوقفت دورية من مديرية المخابرات داخل المخيم الفلسطينيَّين (ع.ل.) و(م.ح.)، وتَبيَّنَ أنهما مطلوبان لإقدامهما على إطلاق النار وافتعال إشكالات في تواريخ سابقة.



