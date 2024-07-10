مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق أجواء جنوب لبنان

مصادر دبلوماسية للجديد: لقاءات هوكستين في باريس يواكبها حراك دبلوماسي في حارة حريك حول التمديد لقوات اليونيفيل في الاسابيع المقبلة من دون حصول ازمة امنية جديدة

مصادر دبلوماسية للجديد: لقاءات هوكستين في باريس يواكبها حراك دبلوماسي في حارة حريك حول التمديد لقوات اليونيفيل في الاسابيع المقبلة من دون حصول ازمة امنية جديدة