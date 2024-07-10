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أهالي بلدة الهبارية يناشدون فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق التي اندلعت في المنطقة
أهالي بلدة الهبارية يناشدون فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق التي اندلعت في المنطقة
مصادر دبلوماسية للجديد: لقاءات هوكستين في باريس يواكبها حراك دبلوماسي في حارة حريك حول التمديد لقوات اليونيفيل في الاسابيع المقبلة من دون حصول ازمة امنية جديدة
مصادر دبلوماسية للجديد: لقاءات هوكستين في باريس يواكبها حراك دبلوماسي في حارة حريك حول التمديد لقوات اليونيفيل في الاسابيع المقبلة من دون حصول ازمة امنية جديدة
معلومات الجديد: حساسية الوضع الأمني ستؤدي الى تجديد تقني لنصّ التمديد لقوات اليونيفيل من دون اي تغيير فيه
معلومات الجديد: حساسية الوضع الأمني ستؤدي الى تجديد تقني لنصّ التمديد لقوات اليونيفيل من دون اي تغيير فيه
مصادر الخماسية للجديد: الطابة اصبحت في ملعب اللبنانيين مع استمرار اللجنة بتقديم دعمها متى دعت الحاجة اي انها في حالة on call
مصادر الخماسية للجديد: الطابة اصبحت في ملعب اللبنانيين مع استمرار اللجنة بتقديم دعمها متى دعت الحاجة اي انها في حالة on call
مصادر الخماسية للجديد: المبادرة الاخيرة للمعارضة لم تكن منسّقة معها ولكن اللجنة كانت تعلم بأن مجموعة من النواب يحضّرون لمبادرة حوار وكل مبادرات الحوار مرحب بها
مصادر الخماسية للجديد: المبادرة الاخيرة للمعارضة لم تكن منسّقة معها ولكن اللجنة كانت تعلم بأن مجموعة من النواب يحضّرون لمبادرة حوار وكل مبادرات الحوار مرحب بها
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محليات

نعمة افرام عبر اكس: لقاء بنّاء جمع نوّاب قوى المعارضة مع اللقاء النيابيّ المستقل

2024-07-10 | 10:28
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نعمة افرام عبر اكس: لقاء بنّاء جمع نوّاب قوى المعارضة مع اللقاء النيابيّ المستقل
نعمة افرام عبر اكس: لقاء بنّاء جمع نوّاب قوى المعارضة مع اللقاء النيابيّ المستقل

"لقاء بنّاء جمع نوّاب قوى المعارضة مع اللقاء النيابيّ المستقل. خلاله، أبدينا ترحيباً كبيراً بمبادرتهم وتمنّينا لها النجاح، كما ناقشنا خارطة الطريق لتذليل العقبات أمام الاستحقاق الرئاسيّ.

شدّدنا أيضاً على أهميّة تراكم نتائج جميع المبادرات السابقة بشأن الإستحقاق الرئاسيّ والبناء عليها، لنصل إلى رؤية تجمع كافة الأطراف.
خلال اللقاء، لمسنا من جميع الحاضرين التأكيد على احترام موقع رئيس مجلس النوّاب ودوره في انتخاب الرئيس، مع مراعاة الهاجس بعدم خلق أعراف جديدة غير دستوريّة.
بنظري الشخصيّ، إذا ظهرت إنفراجات ما في الأجواء الإقليميّة، المسافة المتبقيّة داخليّاً لإيجاد الإخراج المناسب للإنطلاق في مسار التشاور تحت سقف الدستور  وضمن احترام موقع رئاسة مجلس النواب وصلاحيّاته والوصول الى انتخاب رئيس، ليست بعيدة المنال."
نعمة افرام عبر اكس: لقاء بنّاء جمع نوّاب قوى المعارضة مع اللقاء النيابيّ المستقل

محليات

نواب المعارضة

مجلس النواب

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