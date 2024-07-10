الحزب يستهدف مقراً في ثكنة يردن وتجمعاً لجنود العدو بين موقعي الرمثا والسماقة
صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الإعتداء والإغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبّورة على طريق دمشق- بيروت، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 10-7-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على مقر فوج المدفعيّة التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه وجنوده وأصابتها بشكل مباشر وأوقعتهم بين قتيل وجريح".
كما أعلنت المقاومة في بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من مساء يوم الأربعاء 10-7-2024، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة"