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محليات

الحزب يستهدف مقراً في ثكنة يردن وتجمعاً لجنود العدو ‏بين موقعي الرمثا والسماقة

2024-07-10 | 15:55
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الحزب يستهدف مقراً في ثكنة يردن وتجمعاً لجنود العدو ‏بين موقعي الرمثا والسماقة
الحزب يستهدف مقراً في ثكنة يردن وتجمعاً لجنود العدو ‏بين موقعي الرمثا والسماقة

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الإعتداء والإغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبّورة على طريق دمشق- بيروت، شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 10-7-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على ‏مقر فوج المدفعيّة التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه ‏وجنوده وأصابتها بشكل مباشر وأوقعتهم بين قتيل وجريح".‏

كما أعلنت المقاومة في بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من مساء يوم الأربعاء 10-7-2024، تجمعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة"
الحزب يستهدف مقراً في ثكنة يردن وتجمعاً لجنود العدو ‏بين موقعي الرمثا والسماقة

محليات

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بشرى سارة من وزير الطاقة.. ماذا في التفاصيل؟
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بشرى سارة من وزير الطاقة.. ماذا في التفاصيل؟

‏‎أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه تلقى إتصالاً من مدير عام شركة سومو- وزارة النفط العراقية أخبره فيه عن موافقة رئيس الحكومة العراقية السيد محمد سوداني لإعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول تضامناً مع لبنان و شعبه، مما سيمكّن من افراغ شاحنتي الغاز اويل في معامل الزهراني و دير عمار. و يأتي هذا بعد إتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي، و بعد ان كان الوزير فياض قد أجرى عدة اتصالات مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني ورئاسة الحكومة العراقية والسفارة العراقية في لبنان، والعميد شقير لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة.

16:42

بشرى سارة من وزير الطاقة.. ماذا في التفاصيل؟

‏‎أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه تلقى إتصالاً من مدير عام شركة سومو- وزارة النفط العراقية أخبره فيه عن موافقة رئيس الحكومة العراقية السيد محمد سوداني لإعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول تضامناً مع لبنان و شعبه، مما سيمكّن من افراغ شاحنتي الغاز اويل في معامل الزهراني و دير عمار. و يأتي هذا بعد إتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي، و بعد ان كان الوزير فياض قد أجرى عدة اتصالات مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني ورئاسة الحكومة العراقية والسفارة العراقية في لبنان، والعميد شقير لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة.

اتصال هاتفي بين ميقاتي ورئيس مجلس الوزراء العراقي.. ماذا في تفاصيله؟
15:39

اتصال هاتفي بين ميقاتي ورئيس مجلس الوزراء العراقي.. ماذا في تفاصيله؟

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،وجرى البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص في ملف تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
وقد عبّر رئيس وزراء العراق عن دعم بلاده للبنان، واعدا بمعالجة هذه المسألة.

15:39

اتصال هاتفي بين ميقاتي ورئيس مجلس الوزراء العراقي.. ماذا في تفاصيله؟

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،وجرى البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص في ملف تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
وقد عبّر رئيس وزراء العراق عن دعم بلاده للبنان، واعدا بمعالجة هذه المسألة.

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