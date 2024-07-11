ميقاتي: افتتاح هذا المصنع يأتي ثمرة تعاون مشترك بين الجامعة اللبنانية ومجموعة طلال أبو غزالة الدولية المؤمن بقدرة الشباب في الوطن العربي وفي لبنان

ميقاتي من مبنى الجامعة اللبنانية: نلتقي للإعلان عن إفتتاح مصنع للإلكترونيات في جامعتنا الوطنية إنها خطوة رائعة تترافق مع الجهود التي قامت بها الجامعة خلال فترة قصيرة