طلب من وزارة المالية إلى جمعية مصارف لبنان.. ماذا تضمن؟

تقدمت وزارة المالية من جمعية مصرف لبنان، بطلب تزويدها بمعلومات عن كل شخص سدد مبالغ متوجبة عليه بغير الدولار النقدي