درع تقديري من مركز النقاء الطبي للواء عباس ابراهيم لدوره الانساني العابر للحدود

زار رئيس مجلس إدارة "مركز النقاء الطبي" ورئيس جمعية "النقاء" الخيرية للرعاية الاجتماعية والصحية، إبراهيم سكيكي، ونائبته رجاء مغنية سكيكي، ونائب المدير حسين سكيكي، اللواء عباس إبراهيم في مكتبه اليوم الخميس، بحضور الصحافي قاسم قصير، صديق المركز.

شكر الحاج إبراهيم سكيكي اللواء إبراهيم على زيارته السابقة للمركز التي تركت صدى كبيراً، وقدّم له "الدرع الوطني الأول" الخاص بالمركز تقديراً لدعمه ولدوره الوطني والإنساني العابر للحدود وفي كل الساحات والمجالات. ووجّه سكيكي باسم "مركز النقاء الطبي" رسالة امتنان قائلاً: "باسم مركز النقاء الطبي وباسم كل مريض استفاد من أياديكم البيضاء وعطاءاتكم الخيّرة التي خففت وبلسمت جراحاً ورسمت بسمة على شفاه آلمتها القلة والحاجة. فلهجوا بدعائهم لكم بطول العمر والتوفيق والسداد ولوالديكم بالرحمة على دعمكم ومساعدتكم وانسانيتكم العابرة للحدود وفي كل الساحات والمجالات".

بدوره، أثنى اللواء إبراهيم على دور مركز النقاء الطبي في بلسمة الجراح ودعا إلى الاستمرار في التعاضد الإنساني من أجل خير الإنسان دون تفريق اجتماعي أو طائفي.