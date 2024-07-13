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محليات

وزير الثقافة يعلّق على الحل الذي تم التوصل اليه بين وزير الدفاع وقائد الجيش بشأن الكلية الحربية... ماذا قال؟

2024-07-13 | 03:09
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وزير الثقافة يعلّق على الحل الذي تم التوصل اليه بين وزير الدفاع وقائد الجيش بشأن الكلية الحربية... ماذا قال؟
وزير الثقافة يعلّق على الحل الذي تم التوصل اليه بين وزير الدفاع وقائد الجيش بشأن الكلية الحربية... ماذا قال؟

في اوّل تعليقٍ له على نتيجة الحلّ الذي تمّ التوصّل اليه بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، ​قال وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عبر حسابه على موقع "اكس" ان "وزير الدفاع وقائد الجيش يكونا بتنفيذ التوافق الذي تمّ الوصول اليه بشأن نتائج مباراة التطويع في الكليّة الحربية قد مارسا اعلى درجات الترفّع والتعاون خدمةً لمصلحة المؤسسة العسكرية، وانه لولا تجاوبهما الراقي والمسؤول وسهر دولة الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي ومتابعاتهما لما كان الحلّ ليبصر النور،"

واضاف المرتضى:" لمست خلال مداولاتي معهما أن المؤسسة العسكرية مخفوظة وهي بأيدٍ أمينة، وأتمنى أن ينسحب هذا التعاون ويسود في ملفات اخرى عالقة لا تقل اهميةً ولكنها ليست اكثر تعقيداً."

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وزير الثقافة يعلّق على الحل الذي تم التوصل اليه بين وزير الدفاع وقائد الجيش بشأن الكلية الحربية... ماذا قال؟

محليات

جوزاف عون

موريس سليم

نبيه بري

محمد وسام المرتضى

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