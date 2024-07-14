اللواء عباس إبراهيم: العيد الوطني الفرنسي يذكر بقوة الإرادة الشعبية وقدرتها على تحقيق العدالة

شارك اللواء عباس إبراهيم، عصر اليوم، في قصر الصنوبر، في "يوم الباستيل" الذي يخلد الثورة الفرنسية التي انطلقت في 14 تموز العام 1789 وقدّم التهنئة للسفير الفرنسي في لبنان هرفيه ماغرو وطاقم السفارة الفرنسية باليوم الوطني الفرنسي الذي وصفه اللواء إبراهيم في تصريح له بأنه: "يجسد معاني الحرية والإخاء والمساواة ويشكل تذكيرًا بقوة الإرادة الشعبية وقدرتها على تحقيق العدالة والحرية".