بالصور - السفير اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﯾﺰور ﻣﺮﻛﺰﯾﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ منطقة حي السلم

تضمنت الزيارة جولة في المركز الصحي والمركز التنموي الاجتماعي، حيث اطلع السفير على البرامج المقدمة في هذه المراكز والجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للأهالي في المناطق المهمشة.

تأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج المشترك بين مؤسسة عامل والسفارة البلجيكية، وتعد جزءًا من سلسلة من الزيارات التي قام بها السفير البلجيكي لمراكز عامل في جنوب لبنان. وأعرب السفير عن إعجابه بالعمل الدؤوب الذي تقوم به مؤسسة عامل وفريقها في تقديم الدعم والرعاية للمحتاجين.

وكان في استقباله الدكتور كامل مهنا رئيس مؤسسة عامل الدولية، وعقيلته المربية فايدة مهنا، وعضوي الهيئة الإدارية الدكتور قاسم علوش والدكتورة زينة مهنا، ومسؤولي البرامج: سكنه الحولي، ومحمد الزايد، ولمى عجروش، وهدى خاتون خلال جولتهما في المبنيين، حيث شرح منسقوا البرامج الأعمال اليومية والأهداف.

تشمل البرامج الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية، التعليم، برامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية، البرنامج الرقمي، وحماية الطفل. وقد بدا السفير فيرفاك متأثراً بشكل واضح. وأشار إلى أهمية العمل الجماعي قائلاً: "المعدات ليست دائمًا من أفضل جودة، لكن الأشخاص الذين يعملون هنا هم الأفضل".

كما ندد السفير البلجيكي بالهجمات العديدة على مركز مؤسسة عامل الدولية في الخيام قائلاً: "يجب عدم المساس بالمنشآت الإنسانية". وأشاد بكيفية استعراض الدكتور كامل مهنا لعملية إعادة البناء التي بدأت في اليوم التالي مباشرة. وقد تأثر السفير كوين فيرفاك بالعزم الذي تلتزم به مؤسسة عامل بالمساعدات الإنسانية، كما ذكر هو نفسه. ولهذا السبب، فإنه وبلجيكا سعداء بأن مشاريع التعاون الجديدة قيد التنفيذ مرة أخرى.

وخلال الزيارة، ألقى الدكتور كامل مهنا، رئيس مؤسسة عامل الدولية، كلمة شكر فيها السفير البلجيكي وزوجته على حضورهما، مشيدًا بجهود فريق العمل والجهود التي تبذلها المؤسسة في المناطق المهمشة، مثل منطقة حي السلم. وأشار الدكتور مهنا إلى أن مؤسسة عامل الدولية تعمل على تقديم الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية في هذه المناطق، بهدف تحسين الحياة وتعزيز التنمية المستدامة. وثمن الدكتور مهنا الجهود المشتركة بين المؤسسة والسفارة البلجيكية في تحقيق هذه الأهداف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تعزز التعاون الثنائي بين لبنان وبلجيكا في مجالات الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية. وتعكس أيضًا التزام السفارة البلجيكية بدعم المشاريع الاجتماعية والإنسانية في لبنان في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.