بدعوة خاصة.. بهاء الحريري يقيم في الحبتور

وأضاف: "إن خطوة الأخ خلف تؤكد على مدى حفظه ووفائه للصداقة التي كانت تربطه بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، والمستمرة معي حتى اليوم، والتي أقدرها تقديراً عالياً

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كما أن دعوة السيد خلف الكريمة فإن دلت على شيء فإنها تدل على القيم التي يتمتع بها، والنابعة من أصالته العربية وتحديدا الإماراتية، وهذه المبادرة ليست غريبة على أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي نقدر ونثمن دوماً مواقفها الوطنية باتجاه أشقائهالذلك نجدد الشكر على المبادرة الطيبة من الصديق العزيز خلف الحبتور، ومع أطيب التمنيات له ولكافة المسؤولين الإماراتيين والشعب الإماراتي الشقيق، بالمزيد من التألق والنجاح والازدهار".

من جهته، قل الحبتور في تغريدة عبر منصة أكس: "الأخ العزيز بهاء، مرحباً بك في فنادقك بين أهلك… وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مساعيك الخيّرة لمصلحة لبنان وأهله. وأنا على يقين، بإذن الله، أن محبتك لبلدك وعزمك وإصرارك سيكونون الأساس لتحقيق الخطوة المرجوة للوصول لاستقرار ومصلحة لبنان. وفقك الله"