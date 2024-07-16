استشهاد ثلاثة أطفال سوريين في أم التوت... وحزب الله يقصف مستوطنات الاحتلال رداً على استهداف المدنيين

أغار الطيران الحربي المعادي مساء اليوم على منزل في بلدة أم التوت في جنوب لبنان، ما اسفر عن استشهاد ثلاثة أطفال سوريين.

ومنذ بعض الوقت اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، في إطار الرد على ‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً المجزرة المروعة في بلدة أم التوت التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية ‏مستعمرة كابري بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏"

وافاد مراسل الجديد ان غارتين استهدفتا مساء اليوم بلدتي عيتا الشعب وعيترون كما استهدفت سلسلة غارات وادي برغز قضاء حاصبيا.

واغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة حولا بصاروخين.

ومساء افادت وسائل اعلام الاحتلال ان رشقة ثقيلة أُطلقت من لبنان حيث وصلت أصداء الانفجارات إلى صفد، و افيد عن إصابة جندي إسرائيلي في الشمال .

وكان حزب الله اعلن مساء انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية مقر قيادة كتيبة السهل في ‏ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏"

كما اعلن الحزب قصف مستعمرة كريات شمونة ‌‏(قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏