بهاء الحريري عرض وسفير باكستان المستجدات في لبنان والمنطقة

إستقبل الشيخ بهاء الحريري في مقر اقامته في فندق "الحبتور" سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر.

وعرض الحريري مع السفير الباكستاني "آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، كما جرى الحديث عن المشروع السياسي-الإنمائي الذي يحمله بهاء الحريري وعن برنامج زيارته إلى لبنان".

واستذكر الحريري والسفير الباكستاني علاقة الصداقة التي كانت تربط الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع القيادة الباكستانية ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، واكدا على استمرار العمل على تطويرها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين.