عائلات المحتجزين الإسرائيليين: إذا لم يوافق نتنياهو على الصفقة سنوصل صوتنا إلى المجتمع الدولي

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أنه في حال عدم موافقة نتنياهو على صفقة الإفراج عن ذويهم قبل سفره إلى الولايات المتحدة، سيوصلون صوتهم إلى المجتمع الدولي ككل، بأنه هو من يعيق التوصل للاتفاق.

משפחות חטופים: אם נתניהו יטוס לארה"ב לפני קבלת העסקה - נבהיר לעולם שהוא המכשולhttps://t.co/xORSTWR7h2 | @avivitmy pic.twitter.com/f4DytvF2Al — החדשות - N12 (@N12News) July 20, 2024