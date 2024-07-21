​بسرب من المسيرات الانقضاضية.. الحزب يشعل المستوطنات رداً على العدوان ليل أمس!

أصدرت المقاومة الاسلامية بيانين جاء فيهما:

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا، شنت المقاومة الإسلامية يوم الأحد 21-‏‏‏7-2024، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت المقر المستحدث لقوات العدو ‏‏في مستعمرة حانيتا وأصابت نقطة تجمع الجنود فيه بشكل مباشر موقعة فيهم إصابات مؤكدة بين ‏‏قتيل جريح". ‏



الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا، استهدفت المقاومة الإسلامية يوم الأحد ‏‏‏21-7-2024، مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا".‏