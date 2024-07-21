الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

​بسرب من المسيرات الانقضاضية.. الحزب يشعل المستوطنات رداً على العدوان ليل أمس!

2024-07-21 | 11:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
​بسرب من المسيرات الانقضاضية.. الحزب يشعل المستوطنات رداً على العدوان ليل أمس!
​بسرب من المسيرات الانقضاضية.. الحزب يشعل المستوطنات رداً على العدوان ليل أمس!

أصدرت المقاومة الاسلامية بيانين جاء فيهما:

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا، شنت المقاومة الإسلامية يوم الأحد 21-‏‏‏7-2024، هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت المقر المستحدث لقوات العدو ‏‏في مستعمرة حانيتا وأصابت نقطة تجمع الجنود فيه بشكل مباشر موقعة فيهم إصابات مؤكدة بين ‏‏قتيل جريح". ‏

الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا، استهدفت المقاومة الإسلامية يوم الأحد ‏‏‏21-7-2024، مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا".‏
 
 

​بسرب من المسيرات الانقضاضية.. الحزب يشعل المستوطنات رداً على العدوان ليل أمس!

محليات

اسرائيل

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"الأنباء الكويتية": حركة إسرائيلية لافتة.. وإعادة تموضع لمقاتلي الحزب
ليلة حامية جداً في الجنوب اللبناني.. وآخر المعطيات ينقلها موفدنا مباشرة

اقرأ ايضا في محليات

٣ اشخاص فقدوا بالقرنة السوداء.. إليكم هذا البيان من الجيش
16:33

٣ اشخاص فقدوا بالقرنة السوداء.. إليكم هذا البيان من الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

16:33

٣ اشخاص فقدوا بالقرنة السوداء.. إليكم هذا البيان من الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بالفيديو - بهاء الحريري بين الناس وفي مجمع تجاري!
Play
15:52
Play

بالفيديو - بهاء الحريري بين الناس وفي مجمع تجاري!

قام الشيخ بهاء رفيق الحريري بزيارة مجمع Abc في منطقة فردان حيث جال على اقسامه.

15:52

بالفيديو - بهاء الحريري بين الناس وفي مجمع تجاري!

قام الشيخ بهاء رفيق الحريري بزيارة مجمع Abc في منطقة فردان حيث جال على اقسامه.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024