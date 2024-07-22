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محليات

قوى الامن توقف عصابة محترفة في سرقة السيارات

2024-07-22 | 11:21
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قوى الامن توقف عصابة محترفة في سرقة السيارات
قوى الامن توقف عصابة محترفة في سرقة السيارات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

  "في الساعة 04،00 من تاريخ 12-07-2024، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول تجوّل سيّارة نوع كيا من دون لوحات في محلة كركول الدروز- بيروت، على متنها شخصَين، بطريقة مشبوهة.

وبنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى الدوريّات من توقيف السيارة المذكورة في محلة برج المر- أمام مطعم اللقيس. وتبين أن من بداخلها يُدعيان:

- س. ح. م. (مواليد عام 1998، لبناني) بموجب هويّة مزوّرة

- ح. ت. (مواليد عام 1996، مكتوم القيد)

بالتحقيق معهما، تبين أن السيارة مسروقة من زحلة، وأنهما قادمان من بلدة بريتال بهدف تسليم السيارة لأحد الأشخاص، ولسرقة سيارات أخرى. وتبين أنّ هناك شخص آخر ينتظرهما أمام أفران حمادة- محلة الضناوي، لاستلام السيارة المسروقة التي بحوزتهما. على الفور، انتقلت دورية الى المحلة المذكورة، وعملت على توقيفه بكمين محكم، وتبين أنه يدعى و. ن. (مواليد عام 1972، لبناني)، بتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من مادة حشيشة الكيف، وسكين.

بالتحقيق معهم، تبيّن أن المدعو (س. ح. م.) يستخدم هوية لبنانية مزورة عليها صورته، وان اسمه الحقيقي هو: ج. ك. (مواليد عام 1999، سوري). وهو يتعامل مع أشخاص عدّة بشكل شخصي، في لبنان وسوريا.

وبتفتيشهم والسيّارة، تم ضبط ما يلي:

- /16/ لفافة تحتوي مادة "حشيشة الكيف"، وسكّين

- بطاقة هوية لبنانية مزورة باسم س. ح. م.، وعليها رسمه الشمسي.

- ⁠ شهادة أنقاض مزورة للسيارة المضبوطة نفسها.

- ⁠أدوات تُستعمل في سرقة السيارات.

أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء".
قوى الامن توقف عصابة محترفة في سرقة السيارات

محليات

لبنان

قوى الأمن

بيروت

عصابة سيارات

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