وفد من حزب الله زار بقرادونيان وتأكيد على حق المقاومة في الدفاع عن لبنان وعلى أهمية الحوار بين الأطراف اللبنانية

زار وفد من حزب الله ضم مسؤول العلاقات المسيحية محمد الخنسا ومسؤول ملف الأحزاب الوطنية محمود قماطي والنائب أمين شري، أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، بحضور عضو اللجنة المركزية ألبير بلابانيان و مسؤول لجنة الارتباط باروير أرسن.



