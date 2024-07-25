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محليات

الدنمارك وهولندا تعتزمان تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"

2024-07-25 | 02:56
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الدنمارك وهولندا تعتزمان تزويد أوكرانيا بدبابات &quot;ليوبارد-2&quot;
الدنمارك وهولندا تعتزمان تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن أمستردام وكوبنهاغن تعتزمان تزويد كييف بدبابات من طراز "ليوبارد-2" بحلول نهاية الصيف.

وجاء في البيان: "خلال العام الماضي، اشترت هولندا والدنمارك 14 دبابة من طراز "ليوبارد-2 إي 4".

وأضاف: "هذه دبابات مستعملة، تمت صيانتها من قبل شركة "راينميتال" الألمانية. تخضع آخر دبابتين من طراز "ليوبارد-2" لاختبارات التحقق قبل التسليم، وقد تم بالفعل تجهيز 12 دبابة للشحن. سيتم تسليم جميع الدبابات الـ14 في وقت واحد بحلول نهاية الصيف".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق، إن "مدرعات بريدلي ودبابات ليوبارد تحترق جيدا، كما توقعنا".

ووصف بوتين دبابة "تي – 90 بروريف" الروسية بأنها أفضل دبابة في العالم وقال: "بمجرد أن تصل إلى ميدان القتال، يفر كل ما هو موجود هناك من الدبابات والمدرعات".

 

الدنمارك وهولندا تعتزمان تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"

محليات

وزارة الدفاع الهولندية

أمستردام

كوبنهاغن

أوكرانيا

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بوشكيان طلب تنفيذ إدراج رقم وتاريخ الترخيص الصناعي على المنتجات اللبنانية خلال ٣ أشهر
05:59

بوشكيان طلب تنفيذ إدراج رقم وتاريخ الترخيص الصناعي على المنتجات اللبنانية خلال ٣ أشهر

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جاء ذلك في القرار الذي أصدره الوزير بوشكيان وحمل الرقم ٦٩/١ تاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٤، وقرر فيه ما يلي:

05:59

بوشكيان طلب تنفيذ إدراج رقم وتاريخ الترخيص الصناعي على المنتجات اللبنانية خلال ٣ أشهر

أمهل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أصحاب المصانع المرخّصة بالاستثمار مهلة ثلاثة أشهر لادراج رقم قرار الترخيص على المنتجات الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة، تحت طائلة تعريض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
جاء ذلك في القرار الذي أصدره الوزير بوشكيان وحمل الرقم ٦٩/١ تاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٤، وقرر فيه ما يلي:

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