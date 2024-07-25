الدنمارك وهولندا تعتزمان تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"

وجاء في البيان: "خلال العام الماضي، اشترت هولندا والدنمارك 14 دبابة من طراز "ليوبارد-2 إي 4".

وأضاف: "هذه دبابات مستعملة، تمت صيانتها من قبل شركة "راينميتال" الألمانية. تخضع آخر دبابتين من طراز "ليوبارد-2" لاختبارات التحقق قبل التسليم، وقد تم بالفعل تجهيز 12 دبابة للشحن. سيتم تسليم جميع الدبابات الـ14 في وقت واحد بحلول نهاية الصيف".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق، إن "مدرعات بريدلي ودبابات ليوبارد تحترق جيدا، كما توقعنا".

ووصف بوتين دبابة "تي – 90 بروريف" الروسية بأنها أفضل دبابة في العالم وقال: "بمجرد أن تصل إلى ميدان القتال، يفر كل ما هو موجود هناك من الدبابات والمدرعات".