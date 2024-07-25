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محليات

جعجع يهاجم "معادلة بري الجديدة": تحوِّل المجلس النيابي إلى "لويا جيرغا"

2024-07-25 | 07:53
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جعجع يهاجم &quot;معادلة بري الجديدة&quot;: تحوِّل المجلس النيابي إلى &quot;لويا جيرغا&quot;
جعجع يهاجم "معادلة بري الجديدة": تحوِّل المجلس النيابي إلى "لويا جيرغا"

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:

"أفصح الرئيس نبيه بري اليوم، عن مكنوناته كلها دفعة واحدة، بطرحه ثلاثية جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية: "تشاور فتوافق فانتخاب"، وهذا يعني بوضوح تام تطيير الانتخابات الرئاسية بشكل عملي وفعلي وجعلها خطوة شكلية بعد التشاور والتوافق. 
إن هذا المنطق يشكل ضربا كاملا للدستور الذي ينص في مواده كلها التي تعنى بالانتخابات الرئاسية على الانتخابات فقط لا غير.
كما أن معادلة الرئيس بري الجديدة تحوِّل المجلس النيابي إلى "لويا جيرغا" بدلا من ان يكون مجلسا ينبض بالحياة وتجري الأمور فيه كما ينص الدستور وكما تجري في سائر برلمانات الكرة الارضية.
لم ولن نألوَ جهدا من أجل اي تشاور يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وحاولنا كثيرا التوافق ضمن ما ينص عليه الدستور، وقد تبيّن، ويا للأسف، أن لا التشاور أدى إلى نتيجة، ولا التوافق بسبب التعطيل الممنهج، ومن هنا حتمية إجراء الانتخابات الرئاسية كما ينص عليها الدستور، وليس ربط إتمامها بتوافق مزعوم قوامه الفعلي موافقة الجميع على مرشح حزب الله.
وفي الأحوال كافة، تذكرنا ثلاثية الرئيس بري الجديدة بالثلاثية القديمة "جيش وشعب ومقاومة"، والتي أدت إلى مصادرة دور الجيش الذي وحده يدافع عن لبنان، وأدت إلى تهجير الشعب الذي يعاني الأمرين من تغييب الدور الفعلي للدولة".
جعجع يهاجم "معادلة بري الجديدة": تحوِّل المجلس النيابي إلى "لويا جيرغا"

محليات

سمير جعجع

نبيه بري

المجلس النيابي

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