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محليات

المشهد السياسي| جعجع منتقدا بري: تحويل المجلس الى "لويا جيرغا".. فماذا يعني؟

2024-07-25 | 12:51
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المشهد السياسي| جعجع منتقدا بري: تحويل المجلس الى &quot;لويا جيرغا&quot;.. فماذا يعني؟
المشهد السياسي| جعجع منتقدا بري: تحويل المجلس الى "لويا جيرغا".. فماذا يعني؟

وسط شح الاخبار المحلية، كل الانظار تتوجه الى ما سيقوم به رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو بعد عودته من الكونغرس الاميركي.

اما عن لبنان، فعنوان هذا اليوم ان هيئة البث الاسرائيلية افادت بأن الجيش أبلغ القيادة السياسية اكتمال الاستعدادات لمناورة برية كبيرة في لبنان ولفتت الى ان الجيش يعد قبل المناورة البرية  لتنفيذ عمليات جوية قوية.
وكان البارزالبيان الذي صدر عن  رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم قال فيه إن  "الرئيس نبيه بري أفصح عن مكنوناته كلها دفعة واحدة، بطرحه ثلاثية جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية: "تشاور فتوافق فانتخاب"، وهذا يعني بوضوح تام تطيير الانتخابات الرئاسية بشكل عملي وفعلي وجعلها خطوة شكلية بعد التشاور والتوافق. "
واضاف: "إن هذا المنطق يشكل ضربا كاملا للدستور ."
وقال  إن معادلة الرئيس بري الجديدة تحول المجلس النيابي إلى "لويا جيرغا" بدلا من ان يكون مجلسا ينبض بالحياة وتجري الأمور فيه كما ينص الدستور وكما تجري في سائر برلمانات الكرة الارضية.
وتابع جعجع : "في الأحوال كافة، تذكِّرُنا ثلاثيةُ الرئيس بري الجديدة بالثلاثية القديمة "جيشٌ وشعبٌ ومقاومة،" والتي أدت إلى مصادرة دور الجيش الذي وحدَه يدافع عن لبنان، وأدت ايضاً إلى تهجير الشعب الذي يعاني الأمَرَّين من تغييب الدور الفعلي للدولة."
 
فما هي "اللويا جيرغا" التي تحدث عنها جعجع ؟
"اللويا جيرغا" هي هيئة استشارية قبلية، يعد اجتماعها تقليدا قديما في تاريخ أفغانستان، وخاصة في القبائل البشتونية التي تمتد في انتشارها إلى بعض أجزاء باكستان. وفي اللويا جيرغا يجتمع رؤساء القبائل ووجهاؤها السياسيون والدينيون وسواهم للتشاور في حل مشاكلهم المتعلقة بشؤونهم السياسية والعامة.
 
المشهد السياسي| جعجع منتقدا بري: تحويل المجلس الى "لويا جيرغا".. فماذا يعني؟

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