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محليات

بالصور - ميقاتي وعقيلته زارا بعثة لبنان الى الألعاب الأولمبية في باريس

2024-07-27 | 06:09
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بالصور - ميقاتي وعقيلته زارا بعثة لبنان الى الألعاب الأولمبية في باريس
بالصور - ميقاتي وعقيلته زارا بعثة لبنان الى الألعاب الأولمبية في باريس

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته السيدة مي، البعثة اللبنانية الى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في مقرها في القرية الأولمبية قبل ظهر اليوم.

وكان في استقبالهما رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ والأمين العام جودت شاكر ورئيس البعثة المحامي فرنسوا سعادة وافراد البعثة.
وقد عبّر الجلخ عن التقدير لزيارة رئيس الحكومة منوّها "بالجهود الكبيرة التي يبذلها" ومؤكداً" أن البعثة اللبنانية ستبذل كل ما لديها لأجل تحقيق النتائج الطموحة". 
وأعرب رئيس الحكومة عن سروره وسعادته بمشاركة لبنان في الحفل الرياضي الكبير والعالمي، مؤكداً اعتزازه باللاعبين اللبنانيين المشاركين في الأولمبياد.
وقال: "أنا سعيدٌ ومسرورٌ جداً بوجود اللبنانيين في الأولمبياد، وبمشاركة اللجنة الأولمبية اللبنانية في كل مناسبة رياضية. هذا عملٌ وجهد كبير جداً. أعلم أنه يأخذ الكثير من وقتهم لكن ذلك نابعٌ من صلب إيمانهم بلبنان".
اضاف: "أعتزّ باللاعبين اللبنانيين الذين يمثلون لبنان وأتمنى لهم من قلبي أن يحققوا الفوز وأن يحصلوا على الميداليات اللازمة".
وتابع: "نحنُ في وضع صعب وبصفتي المسؤول الأول في الدولة، فإن هدفي الحفاظ عليها وعلى كيانها. في الوقت نفسه،   فإن من واجب اللجنة الأولمبية واللاعبين تمثيل لبنان وإظهار الروح الرياضية بكل لقاء دولي، وإن شاء الله سنبقى نرى العلم اللبناني مُرفرفاً في كل مكان".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته السيدة بريجيت استقبلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته السيدة مي، في قصر الإليزيه في باريس، في إطار المشاركة في حضور حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.
 
 
بالصور - ميقاتي وعقيلته زارا بعثة لبنان الى الألعاب الأولمبية في باريس

محليات

نجيب ميقاتي

باريس 

دورة الألعاب الأولمبية

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