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محليات

باسيل واصل لقاءاته الصيداوية وزار مطرانية صيدا للروم الكاثوليك

2024-07-27 | 06:26
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باسيل واصل لقاءاته الصيداوية وزار مطرانية صيدا للروم الكاثوليك
باسيل واصل لقاءاته الصيداوية وزار مطرانية صيدا للروم الكاثوليك

واصل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والوفد المرافق جولته على الفاعليات الصيداوية السياسية والروحية حيث زار متروبوليت صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي الحداد، في حضور نائب مطران الموارنة المونسنيور مارون كيوان وخوري الرعية الاب جهاد فرنسيس، الاب الياس صليبا، وامين سر المطرانية الاب وسام واكيم، واعضاء من الرعيتين المارونية والكاثوليكية، نائب رئيس كاريتاس في لبنان نقولا حجار، الرئيس الاقليمي في صيدا ايلي خطار، مختار صيدا حي مار نقولا ايلي الجيز وجمع من اصدقاء المطرانية.

واستهل باسيل زيارة المطرانية بجولة في كنسيتها مار نيقولاوس مع المطران الحداد والوفد والحضور، مستمعاً الى اهمية التاريخ الذي تحويه الكنيسة، ثم تلا الجميع مع الحداد صلاتي "ابانا" "والسلام "
وانتقلوا بعدها الى صالون المطرانية، حيث تطرق اللقاء الى اوضاع اللبنانيين الجنوبيين وبخاصة المسحيون منهم، كما تناول البحث الاوضاع على الحدود الجنوبية في ظل الاعتداءات الاسرائيلية.
 
باسيل واصل لقاءاته الصيداوية وزار مطرانية صيدا للروم الكاثوليك

محليات

جبران باسيل

صيدا

مطرانية صيدا للروم الكاثوليك

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