باسيل واصل لقاءاته الصيداوية وزار مطرانية صيدا للروم الكاثوليك

واستهل باسيل زيارة المطرانية بجولة في كنسيتها مار نيقولاوس مع المطران الحداد والوفد والحضور، مستمعاً الى اهمية التاريخ الذي تحويه الكنيسة، ثم تلا الجميع مع الحداد صلاتي "ابانا" "والسلام "وانتقلوا بعدها الى صالون المطرانية، حيث تطرق اللقاء الى اوضاع اللبنانيين الجنوبيين وبخاصة المسحيون منهم، كما تناول البحث الاوضاع على الحدود الجنوبية في ظل الاعتداءات الاسرائيلية.