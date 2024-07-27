الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

باسيل زار المفتي عسيران وتأكيد على الوحدة الوطنية

2024-07-27 | 08:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
باسيل زار المفتي عسيران وتأكيد على الوحدة الوطنية
باسيل زار المفتي عسيران وتأكيد على الوحدة الوطنية

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنه "مهما عظمت التباينات يبقى إصرارنا على الوحدة الوطنية والتآخي فوق كل شيء، وقد سررنا بزيارة هذا المقام الذي يرمز إلى الإيمان بلبنان، وسعدنا بأن نلمس روح التلاقي الذي تتمتع به مدينة صيدا".

كلام باسيل جاء خلال زيارته مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران في "دار الإفتاء الجعفري"، ضمن جولته لمدينة صيدا على رأس وفد ضم: النائبان السابقان أمل أبو زيد وسليم خوري ونائبه للعمل الوطني ربيع عواد ونائبته للعمل السياسي مارتين نجم كتيلي، ومستشاره منصور فاضل، رئيس "اتحاد بلديات جزين" خليل حرفوش، منسق التيار في منطقة جزين الدكتور أنطوان فرحات، وبحضور النائب علي عسيران وعدد من الفاعليات في صيدا وجزين.
بدوره شدد المفتي عسيران على أن "صيدا هي مدينة التلاقي والمحبة، وتاريخياً يعيش أبناء المدينة بكل الأديان والمذاهب بمحبة وتلاقي وشراكة في هذه المدينة الطيبة، ونؤكد على أن صيدا ستبقى حاضنة لجميع الطوائف، والمنطقة المحيطة بها يعيش أبناؤها من كل الطوائف بمحبة وألفة بعيدين عن التعصب المذهبي، وهذه وجهة لبنان الحقيقية، متمنين تحسين الوضع الاقتصادي لتقف الهجرة والتهجير من لبنان"، مشيراً إلى "أننا استقبلنا معالي الأستاذ جبران باسيل والوفد المرافق له، وأكدنا أن لبنان وطن لجميع أبنائه، ولكل الطوائف الحق بالعيش بشكل متوازي، لأن أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، وشددنا على أن لبنان يقف ضد الاحتلال الإسرائيلي، هذا العدو الشرس الذي يتربص بالشعبين اللبناني والفلسطيني، ويجب علينا التضامن لتحقيق النصر، وأننا متمسكون بحق العودة للشعب الفلسطيني إلى وطنه، وأكدنا أن سوريا هي شقيقة لبنان وتوأمه ونتمنى لها الاستقرار والطمأنينة، وأن يعود الأخوة السوريون إلى حضن الدولة السورية وطنهم".

باسيل زار المفتي عسيران وتأكيد على الوحدة الوطنية

محليات

جبران باسيل

الشيخ محمد عسيران

صيدا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكاتب والمحلّل السياسي إبراهيم ريحان لـ هنا بيروت: الحلّ في قطاع غزة وجنوب لبنان مؤجّل الى ما بعد الإنتخابات الأميركية ولا أحد يريد أن يعطي هوكستين الذي "سيذهب الى البيت قريباً" أي ورقة سياسية
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت مجدداً فوق أجواء الجنوب

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024