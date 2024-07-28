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محليات

رعد: نهاية الكيان الصهيوني ستكون في ذهابه إلى خيار شن حرب واسعة ضد لبنان

2024-07-28 | 17:39
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رعد: نهاية الكيان الصهيوني ستكون في ذهابه إلى خيار شن حرب واسعة ضد لبنان
رعد: نهاية الكيان الصهيوني ستكون في ذهابه إلى خيار شن حرب واسعة ضد لبنان

أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال احتفال أقامه الحزب في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشيخ عفيف النابلسي في حارة صيدا، الى أن "نهاية الكيان الصهيوني ستكون في ذهابه إلى خيار شن حرب واسعة ضد لبنان الذي ربما ينزلق إليه العدوّ، والمقاومة له بالمرصاد".

 

ولفت رعد، الى ان "أهداف العدو سقطت في غزّة نتيجة صمود شعبها وبطولة مقاوميها، والدعم والإسناد الذي توفر من جبهات المقاومة، إلى جانب الضغط الذي مورس من أجل أن لا يسمح للصهاينة لا بسحق المقاومة وإنهاء خيارها، ولا بإطلاق أسير بالقوة دون إذعان لشروط المقاومين، ولا بتوفير أمن واستقرار للمستوطنين في غزة وفي الشمال أو في الجليل الأعلى".

بدوره، وجه الوزير السابق وديع الخازن التحية "لكل من يقف في وجه العدوّ المجرم، وللمقاومين ولسيد المقاومة السيد حسن نصر الله"، مؤكداً أن "حكمتكم وارادتكم تزرع الامل في قلوبنا لأنكم السد المنيع أمام كلّ معتدٍ، وأنتم الشرفاء الذين تدافعون عن الأرض بدمائكم وأرواحكم، ونحن منكم ومعكم، والمقاومة ليست خيارًا بل هي واجب مقدس".

 

 

 
 
رعد: نهاية الكيان الصهيوني ستكون في ذهابه إلى خيار شن حرب واسعة ضد لبنان

محليات

محمد رعد

غزّة

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