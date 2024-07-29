زينة عكر واحدة من مؤسسي "نابو": لماذا لا يتم طرح إسم إمرأة لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء؟

يطرح الفراغ النسوي في الحياة السياسة سؤالاً وهو، لماذا تتدنى نسبة مشاركة النساء في الفضاء السياسي؟ ترى زينة عكر أنه "على الرغم من أن النساء حول العالم قد تبوّأن مراكز مهمة وحساسة على الصعيد السياسي، غير أن الأحزاب والسياسيين في لبنان إن دعموا نساءً فقط للقول أنّهم يدرجون النساء في لوائحهم الانتخابية أو في اقتراحات التعيينات، وليس من باب تقدير لخبرة المرأة وقدراتها التي سبق أن أثبتت في مجالات متعدّدة". وأضافت زينة عكر، "لا يخلو لبنان من القدرات ولا من الخبرة بشكل عام، فهناك نساء لا يحتجن إلى إثبات قدراتهن أو إلى إعطاء البراهين على قدراتهنّ وخبراتهنّ، إنما لم يتم طرحهن في المراكز القياديّة الحساسة من مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء. فالنساء موجودات، وأقصد النساء القادرات الخبيرات والمؤهّلات لاستلام مراكز سياسية قيادية ولكن لم يمنحن المجالات لتولي المناصب".