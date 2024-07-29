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محليات

بري بحث مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطاينة التطورات وإستقبل وزير الدفاع وسفير سلوفاكيا

2024-07-29 | 07:11
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بري بحث مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطاينة التطورات وإستقبل وزير الدفاع وسفير سلوفاكيا
بري بحث مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطاينة التطورات وإستقبل وزير الدفاع وسفير سلوفاكيا

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال Edward Ahlgren ادوارد اليغرين والوفد المرافق، في حضور السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول حيث تم عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة "إسرائيل" لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

وتابع بري آخر التطورات والمستجدات الأمنية والسياسية خلال لقائه وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم 
ومن الزوار: سفير سلوفاكيا ماريك فارغا مودعاً لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية لدى لبنان. وكانت الزيارة مناسبة، تم في خلالها عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
بري بحث مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطاينة التطورات وإستقبل وزير الدفاع وسفير سلوفاكيا

محليات

نبيه بري

بريطانيا

موريس سليم

سلوفاكيا

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