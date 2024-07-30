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محليات

حماس تدين العدوان على الضاحية: ندعو قوى الأمة ومكوناتها وأحزابها كافة إلى الوحدة والتضامن مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة

2024-07-30 | 14:46
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حماس تدين العدوان على الضاحية: ندعو قوى الأمة ومكوناتها وأحزابها كافة إلى الوحدة والتضامن مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة
حماس تدين العدوان على الضاحية: ندعو قوى الأمة ومكوناتها وأحزابها كافة إلى الوحدة والتضامن مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة

اصدرت حركة حماس بياناً جاء فيه :

"ندين بشدّة العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان والشعب اللبناني الشقيق، والذي استهدف مقراً  لحزب الله في الضاحية الجنوبية من بيروت، وأسفر عن  استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء، ونعدّه تصعيداً خطيراً يتحمّل الاحتلال الصهيوني النازي كامل المسؤولية عن تداعياته."

واضافت الحركة في بيانها : "نعلن تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق، والإخوة في حزب الله، ونؤكّد أن غطرسة الاحتلال ومحاولته استعادة هيبته وردعه المفقود، بارتكاب المزيد من الجرائم في فلسطين ولبنان واليمن والشرق الأوسط، لن يكون إلا مغامرة غير محسوبة، سيدفع الاحتلال ثمنها غالياً، فقد انتهى الزمن الذي يعربد فيه الاحتلال في بلادنا ومنطقتنا العربية."

وتابعت: "أمام هذا العدوان الغاشم على لبنان، نحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، عبر استمرار دعمها السياسي والعسكري المفتوح والذي أغرى الاحتلال والنازيين الجدد بارتكاب المزيد من الحماقات والجرائم التي تهدد السلم والأمن في عموم الشرق الأوسط.

ندعو كافة قوى الأمة ومكوناتها وأحزابها، إلى الوحدة والتضامن مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة التي خرجت دفاعاً عن شعبنا الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، كما ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والسياسية في وقف الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا، ووقف عدوان الصهاينة على لبنان والشعب اللبناني على طريق إنهاء الاحتلال لفلسطين ولأراضينا العربية المحتلة."

حماس تدين العدوان على الضاحية: ندعو قوى الأمة ومكوناتها وأحزابها كافة إلى الوحدة والتضامن مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة

محليات

حماس

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