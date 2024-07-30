وزارة الصحة: العدوان على الضاحية أدى إلى استشهاد سيدة وجرح ثمانية وستين شخصا

اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان ان فرق الوزارة تابعت ميدانيا تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وقامت بالتنسيق مع فرق الاسعاف لجلاء المصابين بأسرع وقت ممكن إلى المستشفيات القريبة (مستشفى بهمن ، مستشفى الساحل، مستشفى الرسول الاعظم، مستشفى الزهراء، مستشفى الجيعتاوي الجامعي).

واضافت الوزارة في بيانها انه "في حصيلة أولية حتى الساعة تم تأكيد استشهاد مواطنة مدنية وجرح ثمانية وستين شخصا مدنيا من بينهم خمسة اصابتهم حرجة وتتوزع إصابات البقية بين متوسطة وطفيفة عولج معظمهم في أقسام الطوارئ وخرجوا من المستشفيات.

وفيما تستمر أعمال رفع الركام، تعلن الوزارة انها ستصدر تباعا تحديثا لحصيلة العدوان."